'Vínculo tão explícito com bandeira estrangeira é inédito', diz historiador

Ele cita momentos de alinhamento do Brasil aos EUA, mas diz que a vinculação atual, marcada por apoio aberto à extrema direita internacional, é inédita em seu grau de exposição pública.

Houve momentos em que o governo brasileiro teve uma política de alinhamento com os Estados Unidos. Há também momentos em que o Brasil se descola dessa política. Inclusive durante os anos da ditadura militar, nem sempre as decisões do governo brasileiro estiveram alinhadas com as decisões do governo norte-americano, embora houvesse ali muitos interesses em comum. Jorge Cabral

Mas partindo de uma corrente política que se agarra muito na ideia de patriotismo [o bolsonarismo], que faz da ideia de patriotismo um dos seus pilares de discurso. Eu não tenho notícia a respeito de uma vinculação tão explícita. O que nós vemos hoje é a busca de um apoio externo dessa rede, vamos dizer assim, de governos de direita, alguns com viés autocráticos ao longo, ao redor do mundo, uma espécie de, vamos fazer uma brincadeira, um internacional de extrema direita, e a gente compreende, portanto, nesse momento, essa vinculação tão explícita. Jorge Cabral

O professor lembra que já houve influência de modelos estrangeiros em outros contextos, inclusive progressistas, mas sem a mesma exposição ou alinhamento direto observado atualmente.

Há outros momentos em que há uma busca de modelos, uma busca de tendências políticas em países estrangeiros, inclusive num viés progressista, verdadeiramente progressista. Só para dar um exemplo concreto, quando se proclamou a República, em 1889, se cantou em várias cidades a Marseillaise, da Revolução Francesa, mas, de fato, me parece que não há precedente para uma vinculação tão explícita. Jorge Cabral

