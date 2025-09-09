Morre em Brasília advogado que levou caso do 8 de Janeiro à OEA

O advogado Luiz Felipe Pereira da Cunha morreu hoje em Brasília. Ele defendia um réu do 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Informação foi divulgada pela seção brasiliense da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Na nota, a entidade lamenta o ocorrido e deseja "força, coragem e muita união aos familiares e amigos".

Cunha defendeu Adalgiza Dourado em julgamento ligado aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Em fevereiro, a ré foi condenada por abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa.