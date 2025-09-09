Moraes cita atuação contra urnas e vota para condenar Ramagem

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou para condenar o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) pelo envolvimento na trama golpista para manter Jair Bolsonaro no poder após a derrota em 2022.

O que aconteceu

Relator da ação penal, Moraes foi o primeiro a votar. Ainda faltam o voto dos outros quatro ministros da Primeira Turma da corte. Na sequência, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Três votos formam maioria na Primeira Turma. O tempo de pena de cada réu será definido ao final do julgamento nos casos em que houver condenação. A Turma deve separar o último dia de julgamento para isso.

Ministro citou a a atuação de Ramagem contra as urnas. Moraes argumentou que uma das mensagens obtidas pela investigação mostra que o ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) disse a Bolsonaro que a urna eletrônica "já se encontra em total descrédito perante a população". "Isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da Abin para o então presidente da República", disse o ministro.