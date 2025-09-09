'Anistia é golpe dentro do golpe', diz Lilia Schwarcz

Esse conceito ganha uma realidade maior com a lei da anistia de 1979, a lei da anistia que acabou anistiando também pessoas que cumpriram crimes, assassinaram, torturaram. A lei de 1979 que se juntou a ideia, a dois conceitos básicos. Primeiro de pacificação, mas não há pacificação com silêncio, não há pacificação com impunidade, isso não é pacificação, isso é jogar o problema para debaixo do tapete. Lilia Schwarcz

E também o conceito de revanchismo, toda vez que se fala de acabar com a anistia, a anistia que foi referendada em 2010, é preciso dizer, pelo Supremo Tribunal Federal, então temos que tratar desse tema, a anistia também não é revanchismo. Revanchismo é um conceito que supõe o uso da revanche, ou seja, do toma lá, dá cá, eu vou agora tirar o que é meu, não é nada disso, estamos falando de amnistia porque estamos falando de democracia, estamos falando de transparência e na democracia todo mundo é imputável, incluindo as forças armadas. Lilia Schwarcz

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.