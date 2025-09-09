Sanches: EUA esperarão fim de julgamento para tomar medidas contra Brasil

Os vistos estão pedidos, inclusive para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ambos tiveram os seus vistos cassados já pela administração Trump nesse processo de punição ao Brasil que temos visto acontecer desde o começo de julho.

No meio dessa discussão, entrou a possibilidade de a delegação do presidente Lula para a assembleia geral da ONU fosse barrada e não tivesse o visto concedido, conforme os EUA são obrigados a fazer. Os países anfitriões de organismos multilaterais internacionais assinam um acordo de que eles não podem barrar nenhuma delegação. Na prática, os americanos têm barrado, sim: russos, venezuelanos e iranianos.

Esse ano surgiu a possibilidade de o Brasil ser barrado. Isso está em estudo de verdade, mas ainda não está que os EUA não concederão o visto. Diferente dos outros países citados, o Brasil é uma democracia respeitada por outros. O mais provável é que eles tragam alguma dificuldade e atrasem a vinda dos ministros. Mariana Sanches, colunista do UOL

