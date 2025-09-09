Com foto de Trump na entrada, gabinete de Eduardo ignora voto de Moraes

Os funcionários do gabinete de Eduardo Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, ignoraram Alexandre de Moraes, primeiro ministro a votar hoje no julgamento do STF .

O que aconteceu

A TV do gabinete do deputado sintonizou a TV Câmara na hora do julgamento. Os sete servidores presentes no local não viram o ministro do STF afirmando que Jair Bolsonaro liderou uma organização criminosa.

Os funcionários assistiam a uma homenagem aos 35 anos do Código do Consumidor. Questionados sobre o motivo, responderam que já sabiam o resultado do julgamento.