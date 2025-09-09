Daniela Lima: Moraes praticamente não recorreu à delação de Cid

O ambiente no governo anterior era tão difícil que os ministros não sabiam que estavam sendo gravados. E se permitiram gravar, e esse documento estava com o Mauro Cid. Vale a pena depois falarmos sobre como o ministro Alexandre de Moraes praticamente não recorreu à delação. Porque tem tudo: gravação, 'zap', mensagens, minuta... Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima avalia que Moraes deixou a delação de Mauro Cid para o final do voto, prevendo que este será o principal ponto de contestação por outros ministros, como Luiz Fux.

O ministro Alexandre de Moraes jogou a delação do Mauro Cid lá para o último, penúltimo caderno no voto dele. Porque este é o flanco em que se espera o ministro Luiz Fux ataque de maneira mais pesada o que foi dito pela acusação. Ou seja, dizendo que o próprio Mauro Cid foi desleal à Justiça e ao processo com suas idas e vindas.

E aí o que faz o relator? Ele fala 'eu preciso dessa delação? Não; está aqui o 'zap', a minuta, a fala, a transmissão do 7 de Setembro, a ameaça reiterada em Brasília e em São Paulo de descumprimento de ordem judicial, registrada anteriormente na agenda do general Heleno, lá em 2021.

O delator até pode ter e vai sofrer uma penalidade, eu apostaria. Ele não vai ficar com todos os benefícios que pediu para poder falar garantidos. Ele vai sofrer uma penalidade, mas a delação não será anulada. Daniela Lima, colunista do UOL

'Fux é ponte com bolsonaristas e pode abrir divergência', diz Daniela Lima

Daniela Lima aponta que o ministro Luiz Fux é visto como elo com bolsonaristas e pode divergir no julgamento, sobretudo sobre a delação de Mauro Cid; ela avalia que o clima no STF é de tensão e isolamento do ministro.