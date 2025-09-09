Daniela Lima: Omissão em delação pode custar caro a Mauro Cid

O Cid faz a delação quando ele percebe que o pai, a mulher e até a filha poderiam ser penalizados por conta dos atos que haviam sido descobertos pela polícia. Para fazer um acordo com ele, a família ficar fora e ele não pegar mais de dois anos de pena, Cid tinha que ser leal. Ou seja, não pode esconder nada da Justiça, mentir e omitir.

O Mauro Cid omite de tudo o que ele fez, além dele ter conversado, segundo a defesa dos réus, por WhatsApp ou por Instagram com o advogado de um colega dele, que é do Marcelo Câmara. Eles atuavam juntos na ajudância de ordem e teriam tratado de assuntos relativos à delação. Ele omitiu em um primeiro momento e esse é o ponto nevrálgico. É aí que custará para Mauro Cid o fato de que Braga Neto teria, segundo ele, dado dinheiro para manifestações golpistas. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela destaca que parte das omissões só foi descoberta após investigação da Polícia Federal, o que reforça a necessidade de revisão do acordo.

A primeira versão do Cid não contemplava isso, que só aparece com a investigação da Polícia Federal. A investigação foi tão bem feita que, omitindo o delator, a Polícia Federal fala 'ministro, encontramos isso aqui. O delator não citou e eu, Polícia Federal, estou pedindo a revisão deste acordo'.

A grande questão aí é que ele foi desleal à Justiça. Aos outros réus, ele não deve nada. Mas a partir do momento em que firma o contrato de delação, ele não pode enganar o Estado que está lhe dando um benefício para entregar essa organização criminosa tal qual é descrita pelo ministro. A grande questão dele é que houve uma omissão. Quanto ela custará? Teremos que esperar para ver. Daniela Lima, colunista do UOL

