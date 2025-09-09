'Dino desmontou farsa do 8/1 com voto didático', diz professor

No Brasil, nós nos interessamos, quando muito, com a crise que está posta, com o incêndio. Tivemos uma questão enorme de uma conjunção astral em que a Câmara dos Deputados tinha na sua liderança Arthur Lira, totalmente alinhado com o Bolsonaro, assim como um procurador-geral da República era. E não houve nenhuma movimentação concreta para que nós retirássemos esse poder imperial que o presidente da Câmara tem para dar seguimento a pedidos de impeachment. Davi Tangerino, professor da UERJ

'Bolsonaro pode pegar até 40 anos', diz Tangerino sobre penas no STF

Davi Tangerino aponta que as penas dos réus do 8/1 devem variar conforme o papel de cada um, com expectativa de regime fechado para Bolsonaro e reações políticas intensas no Congresso.

O ministro Dino foi um gênio. Porque talvez ele tenha antevisto uma certa inclinação de alguns ministros, notadamente [Luiz] Fux, para absolver alguns desses personagens. Então, em que ponto ele se coloca? Ele fala 'olha, realmente o Ramagem saiu do governo em março de 22 e não participou de tudo' Realmente, o Heleno se afastou, por conta, talvez, dessa proximidade muito grande do centrão'. Davi Tangerino, professor da UERJ

