Dino e Fux indicam divergências a voto de Moraes em julgamento sobre golpe

"Dosimetria não é matemática", argumentou Dino. O ministro ressaltou que Bolsonaro e seu então candidato a vice em 2022, o general Braga Netto, tiveram "papel dominante" na trama golpista. "Do mesmo modo, a culpabilidade é alta em relação a Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid", afirmou, ressaltando que com isso as penas destes devem ser maiores.

Pena máxima por todos os crimes pode chegar a 46 anos de prisão. A PGR (Procuradoria-Geral da República) elenca cinco crimes na acusação: liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

Falta um voto para dar maioria. Apesar da divergência, Dino concordou com a condenação de todos os oito réus do chamado "núcleo crucial".

Fux já sinalizou possíveis divergências a voto de Moraes. O relator da ação penal falava das preliminares (questionamentos em relação ao processo) apresentadas pelas defesas dos réus, quando Fux disse ao presidente da Primeira Turma que voltaria à análise dessas questões antes de seu voto.

Desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, sempre ressalvei e fiquei vencido nessas posições. Por sorte que vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência, votando direto.

Luiz Fux, ministro do STF

A declaração faz referência ao entendimento de Fux de que o caso deveria ir ao plenário do STF. Durante a análise da aceitação da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), o ministro discordou dos colegas. Na ocasião, ele também criticou a delação do tenente-coronel Mauro Cid e disse que avaliaria o tema novamente no mérito.