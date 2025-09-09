Moraes cita nota 'vergonhosa' sobre urnas e vota para condenar Paulo Sérgio

Demonstrando, da mesma forma que, na sequência o réu [o ex-ministro da Defesa] Paulo Sérgio [Nogueira] afirma, 'estão em guerra com a Justiça Eleitoral'. A Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral eram o inimigo a ser vencido, o inimigo a ser derrubado, o inimigo a ser extirpado. Ou seja, os atos executórios para isso configuram e consumam o quê? O crime imputado pela Procuradoria-Geral da República (...) Nós estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura, que durou 20 anos, porque uma organização criminosa foi constituída por um grupo político que não sabe perder as eleições.

Trecho de voto do ministro Alexandre de Moraes

Relator da ação penal, Moraes foi o primeiro a votar. Ainda faltam o voto dos outros quatro ministros da Primeira Turma da corte. Na sequência, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Três votos formam maioria. Os ministros ainda precisam discutir a chamada dosimetria da pena, isto é, quais parâmetros vão ser levados em conta para calcular o tempo exato e o regime de punição de cada um dos condenados

Nogueira foi ministro da Defesa entre abril e dezembro de 2022. De acordo com a PGR (Procuradoria-Geral da República), ele também atuou para pressionar os comandantes das Forças Armadas a aderirem ao plano golpista. O general participou de reuniões com os chefes das Forças e ficou encarregado de apresentar, em 14 de dezembro de 2022, uma nova versão do decreto golpista, diz a acusação.

A denúncia da PGR também diz que Nogueira endossou a narrativa de fraude nas urnas. Na reunião ministerial de 5 de julho de 2022, o então ministro afirmou, entre outras coisas, que a CTE (Comissão de Transparência Eleitoral) seria "para inglês ver" e instigou a ideia da intervenção das Forças Armadas no processo eleitoral.

O advogado do ex-ministro da Defesa disse diversas vezes que Nogueira atuou para "demover" Bolsonaro de um golpe. Andrew Farias citou depoimentos das testemunhas ouvidas ao longo do processo. A ministra Cármen Lúcia chegou a questionar o advogado sobre o que seu cliente teria atuado para demover Bolsonaro. "Por que até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada [sobre golpe]", disse a ministra. "Demover de adotar qualquer medida de exceção. Atuou ativamente", respondeu Farias.