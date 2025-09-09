'Festa da Selma', 'Punhal Verde e Amarelo': entenda termos ditos por Moraes

A PF rastreou esses conteúdos e usou o termo como elemento central da investigação. O relatório concluiu que a escolha de uma expressão aparentemente inofensiva fazia parte da estratégia de disfarce dos atos. Para Moraes, o código expõe a intencionalidade da mobilização, ainda que mascarada de ironia.

Punhal Verde e Amarelo

Segundo as investigações, o "Punhal Verde e Amarelo" era um plano que previa assassinatos de Lula, Geraldo Alckmin e do próprio Alexandre de Moraes. O documento foi localizado em computadores e, segundo o relator, chegou a ser impresso dentro do Palácio do Planalto. "Isso foi impresso na sede do governo brasileiro, no mesmo momento em que lá se encontrava o presidente Jair Messias Bolsonaro", disse Moraes.

O plano de assassinato foi destacado por Moraes em seu voto. O ministro afirmou que Bolsonaro "saiu com as mãos tingidas de sangue pelas matanças previstas" no projeto chamado "Punhal Verde e Amarelo".

A localização do material na sede do governo reforçou a acusação. Na opinião do ministro, não se tratava de elucubração de militantes isolados, mas de um plano gestado no núcleo de poder.

Plano Copa 2022

Moraes citou também o plano "Copa 2022". "Além do líder da organização criminosa ter se encontrado com o general Mário Fernandes, no Alvorada, no dia em que ele imprimiu as primeiras cópias do planejamento. Além, do líder da organização ter se reunido no dia 6 de dezembro, com o réu colaborador e um dos integrantes da Operação Copa 2022, Rafael Martins Oliveira. Além dessas duas coincidências, o conhecimento e anuência de Jair Bolsonaro sobre o plano de neutralização de autoridades públicas foi corroborado por áudio enviado pelo próprio general Mário Fernandes", afirmou o ministro.