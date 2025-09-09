Fux reclama de comentário de Dino em voto de Moraes: 'Perde o fio da meada'

O ministro do STF Luiz Fux contestou a intervenção de Flávio Dino durante a leitura do voto de Alexandre de Moraes no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas.

O que aconteceu

Fux expôs acordo entre ministros para julgamento e disse que não vai querer ser interrompido quando for votar. O ministro afirmou que os cinco integrantes da Primeira Turma da corte haviam combinado antes do julgamento, a portas fechadas, que não haveria interrupções de colegas enquanto algum deles estivesse votando.

Reclamação de Fux foi feita após uma interrupção de Dino durante o voto de Moraes. O ministro Dino pediu a palavra a Moraes dizendo que daria um minuto para que o colega tomasse um gole de café e fez dois comentários. Ele destacou a gravidade das blitze realizadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) nas eleições de 2022, dizendo que elas podem ter tido um efeito "dissuasório", de fazer com que as pessoas sequer saíssem para votar.