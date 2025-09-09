Moraes cita 'anotações golpistas' e vota para condenar Augusto Heleno

Não é razoável achar normal um general do Exército, general quatro estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, uma agenda preparando execução de atos para deslegitimar as eleições, o Poder Judiciário e se perpetuar no poder. Trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes

Segundo o ministro, a agenda encontrada na casa do general mostra a "utilização de órgãos públicos" para monitorar adversários políticos. Além disso, o material aponta a tentativa de desacreditar a "Justiça Eleitoral, o resultado das eleições de 2022 e a própria democracia", analisou Moraes.

"Não há confissão maior de unidade de desígnios para os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República", diz Moraes ao citar discurso de Heleno. Durante reunião ministerial de 5 de julho de 2022, o general citou discurso sobre 'virada de mesa'. Ministro rebateu argumentos das defesas dos réus que tentaram minimizar o conteúdo dos diálogos da reunião e apontar que nada de concreto teria sido feito após o encontro.

Para ministro, fatos citados nos discursos da reunião se refletiram nas propostas de minuta golpista encontradas pela PF. Ministro fez ligação entre episódios citados na denúncia e outros elementos encontrados pela PF e rebateu justamente um dos pontos levantados pelas defesas dos réus, de que os planos golpistas não teriam ligação entre si e também que não haveria provas de que os discursos de Bolsonaro e seus aliados teriam levado a ações concretas na sequência.

Moraes chamou a reunião ministerial de golpista. "Eu fui ministro do Estado, o ministro Flávio Dino foi ministro do Estado, e sabemos que os comandantes não participam de reuniões ministeriais. Quem participa é o ministro da Defesa. Mas essa não foi uma reunião ministerial. Foi na forma, não no conteúdo, foi uma reunião golpista, onde se pretendia arregimentar mais ministros, mais servidores e principalmente os comandantes das forças para o projeto dessa organização criminosa".

Relator da ação penal, Moraes foi o primeiro a votar. Ainda faltam o voto dos outros quatro ministros da Primeira Turma da corte. Na sequência, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Três votos formam maioria na Primeira Turma. Os ministros ainda precisam discutir a chamada dosimetria da pena, isto é, quais parâmetros vão ser levados em conta para calcular o tempo exato e o regime de punição de cada um dos condenados