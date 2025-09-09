No STF, governistas comemoram voto de Moraes: 'Game over para Bolsonaro'

"Foi um voto contundente e didático", afirmou Jandira Feghali (PCdoB-RJ). "É importante dizer que, dentro dessa análise, consegue também separar claramente o que é a tentativa de golpe com a tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito."

No voto, Moraes disse não haver dúvida de que houve uma tentativa de golpe. "Esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, de abolição do Estado de Direito. O que discute é a autoria, porque não há nenhuma dúvida, depois de todas as condenações e acordos de não persecução penal, de que houve uma tentativa de golpe e organização criminosa que gerou dano ao patrimônio público."

"É um voto que responde à expectativa", completou Feghali. "Um voto que defende a democracia brasileira, que historicamente responde pela primeira vez uma tentativa de golpe de Estado, punindo e condenando, não só o ex-presidente da República por essa razão, mas quatro militares de alta patente."

O deputado Rogério Correira (PT-MG) refutou a proposta de anistia que tramita no Congresso. "Esse golpismo continua, essa ideia do golpe continuado é permanente. Seja na invasão das mesas da Câmara e do Senado, seja no projeto que eles colocam de anistia ampla, geral e irrestrita", criticou.

Pela primeira vez, um bolsonarista acompanhou o julgamento. O deputado Luciano Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, acompanhou metade do voto de Moraes e questionou o julgamento, que chamou de "teatro armado".

Zucco disse que a oposição se articula para pautar anistia na Câmara na semana que vem. O bolsonarista afirmou que a oposição tem "mais de 300 votos" a favor da pauta, o que seria o suficiente para a aprovação na Casa.