Atitude de Fux gera 'desconforto' em colegas da 1ª Turma, diz Daniela Lima

Me chamou muita atenção o momento em que ele reafirmou que gostaria que fosse cumprido o que foi combinado lá na 'salinha', ou seja, no bastidor, antes dos ministros entrarem na primeira turma, de que não haveria interrupção para não se perder o fio da meada. Daniela Lima

O ministro Luiz Fux já avisou que vai abrir divergência, e sabe que essa divergência vai ser minoritária. O que ele não quer, no meu entender, é ver essa divergência ser desestruturada, ou ser juridicamente questionada pelos pares durante a fala dele. Daniela Lima

A colunista ainda acrescentou que uma fonte de dentro do STF confirmou que Fux é quem sugeriu o combinado.

Segundo Daniela, ministros relataram estranhamento diante da inquietação de Fux e esperam que ele não peça vista do processo.

Eu troquei mensagens com dois colegas do Luiz Fux, exatamente sobre as interrupções que ele vinha fazendo. Eu falei: 'o ministro Luiz Fux está inquieto desde cedo, né?'. E aí o ministro mandou: 'Muito estranho'. Ou seja, há um certo desconforto pairando na Primeira Turma. Daniela Lima

