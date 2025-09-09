Justiça do RJ condena ex-agentes da ditadura por tortura na 'Casa da Morte'

Ex-dirigente da ALN (Aliança Libertadora Nacional) foi capturado por agentes da repressão no Rio de Janeiro em julho de 1971. O militante passou primeiro pelo DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna), na Tijuca.

Após isso, ele foi levado para a "Casa da Morte", centro clandestino de tortura e execução mantido pelo Exército em Petrópolis à época. A única sobrevivente conhecida do local, Inês Etienne Romeu, contou ter ouvido as súplicas do militante durante as 30 horas de tortura.

Tarso recebeu choques elétricos, espancamentos, foi forçado a engolir sal e privado de água, segundo Inês. Depois, arrastaram seu corpo para fora e o advogado nunca mais foi visto.

Além da responsabilização pessoal dos agentes, a União foi condenada a apresentar um pedido formal de desculpas à população brasileira. Segundo a sentença, o pedido de desculpas deve ter menção expressa ao caso de Paulo de Tarso, a ser divulgado em veículos de grande circulação e em canais oficiais do governo. Também deverá revelar os nomes de todas as vítimas e agentes que atuaram na Casa da Morte, reafirmando o direito da sociedade à memória e à verdade.

Juiz afastou possibilidade de anistia aos militares envolvidos. O magistrado destacou que a Lei da Anistia não pode ser usada para impedir a responsabilização cível de crimes contra a humanidade, considerados imprescritíveis pelo Direito Internacional.