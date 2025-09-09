Moraes nega anular delação, mas vota para condenar Cid na trama golpista

Relator da ação penal, Moraes foi o primeiro a votar. Na sequência, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Três votos formam maioria. Os ministros ainda precisam discutir a chamada dosimetria da pena, isto é, quais parâmetros vão ser levados em conta para calcular o tempo exato e o regime de punição de cada um dos condenados

Cid atuava como porta-voz do ex-presidente, segundo a PGR. Ele transmitia orientações aos demais membros da organização.

Ele teria participado da negociação dos valores a serem pagos para execução do plano para matar autoridades. Segundo as investigações, Cid manteve comunicação frequente com os executores da "Operação Copa 2022", solicitando informações sobre os deslocamentos do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Tenente-coronel teria contribuído para a preparação de materiais falsos sobre fraudes nas urnas. Em seu celular, foi encontrado um documento intitulado "Fraude-nas-Urnas-2022", além de fotos da minuta do golpe. Ele também é apontado como interlocutor entre o governo Bolsonaro e os financiadores das manifestações golpistas.

A defesa defendeu o acordo e minimizou contradições. Cezar Bittencourt e Jair Alves Rodrigues, advogados de Cid, afirmaram que seu cliente não foi coagido na delação. O tenente-coronel foi chamado a depor várias vezes para esclarecer pontos que não haviam aparecido nos depoimentos anteriores.

A omissão sobre envolvimento de Braga Netto foi mencionada pela PGR. Cid só implicou de forma mais incisiva o general após a PF recuperar mensagens que haviam sido apagadas de seu celular e que indicaram que o general teria ajudado a financiar o plano de assassinato de autoridades.