Michelle diz que teve Fusca revistado e ironiza: 'Cabe um homem de 1,85?'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou hoje que teve o Fusca revistado por causa das medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Michelle questionou se Bolsonaro caberia no espaço de estepe do veículo, alvo da revista. "Vocês acham que na frente de um Fusca —onde fica o estepe— cabe um homem de 1,85? Pois bem. Hoje meu Fusquinha foi para a oficina e tivemos que abrir a frente só para conferir se o Jair não estava escondido lá! Do jeito que andam as coisas, daqui a pouco pedem até para abrir o porta-luvas", postou ela nas redes sociais.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a vistoria dos carros que entram e saem do condomínio do ex-presidente. A ordem atendeu a pedido da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que citou que a casa de Bolsonaro em Brasília tem imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, "o que causa a existência de pontos cegos" que prejudicam o monitoramento do cumprimento da prisão domiciliar.
Segundo a decisão de Moraes, os autos das vistorias dos veículos deverão ser "enviados à juízo diariamente". Além disso, o juiz determinou monitoramento presencial na área externa da casa.
Moraes e o ministro Flávio Dino votaram hoje pela condenação de Bolsonaro e mais sete por envolvimento na trama golpista. Eles serão condenados se a Primeira Turma tiver ao menos três votos favoráveis a isso. O julgamento volta amanhã, com o voto de Luiz Fux.
