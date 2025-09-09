Michelle diz que teve Fusca revistado e ironiza: 'Cabe um homem de 1,85?'

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a vistoria dos carros que entram e saem do condomínio do ex-presidente. A ordem atendeu a pedido da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que citou que a casa de Bolsonaro em Brasília tem imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, "o que causa a existência de pontos cegos" que prejudicam o monitoramento do cumprimento da prisão domiciliar.

Segundo a decisão de Moraes, os autos das vistorias dos veículos deverão ser "enviados à juízo diariamente". Além disso, o juiz determinou monitoramento presencial na área externa da casa.

Moraes e o ministro Flávio Dino votaram hoje pela condenação de Bolsonaro e mais sete por envolvimento na trama golpista. Eles serão condenados se a Primeira Turma tiver ao menos três votos favoráveis a isso. O julgamento volta amanhã, com o voto de Luiz Fux.