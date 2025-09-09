Maierovitch: 'Moraes desmonta defesa de Bolsonaro com caminhão de provas'

Segundo Maierovitch, Moraes estruturou o voto para mostrar "um caminhão de provas", desmentindo versões que circulavam nas redes sociais sobre ausência de evidências. O ministro detalhou o envolvimento de milícias digitais e do chamado "gabinete do ódio".

Nós cansamos de dizer aqui, que tinha um caminhão de provas. Ele mostrou uma por uma. Então não se está fazendo uma narrativa, se está simplesmente pegando a afirmação do PGR, a acusação, e mostrando a procedência dela à luz das provas. Wálter Maierovitch

Maierovitch ressalta que Moraes apontou Bolsonaro como líder do grupo, evidenciando unidade de intenções e adesão dos demais réus. O ministro classificou o material apresentado como "excesso de provas".

O Moraes, por meio das provas, provas concretas, robustas, até com relação a provas indiciárias, mostrando o conjunto... O que ele fez? Ele apontou para unidade de intenções, unidade de designos dos demais réus. Então, tinha um líder e tinha os aderentes, aqueles que tiveram a mesma intenção, o mesmo propósito, a mesma atuação de o quê? De estar junto. Está mais que comprovado. Wálter Maierovitch

Ele junta tudo a mostrar se o Bolsonaro estava aprovando tudo isso, ou seja, aprovando a matança, aprovando o derramamento de sangue. Wálter Maierovitch

