Fux interrompe Moraes em início de sessão e já indica primeira discordância

Moraes respondeu que todas as preliminares expostas por ele haviam sido votadas por unanimidade. Fux interrompeu novamente e disse "durante o recebimento da denúncia". Moraes consentiu, e o ministro Fux rebateu: "Estamos em julgamento".

Em relação à análise das preliminares, estou dividindo, até para ganharmos em eficiência e celeridade, em relação às que já foram decididas pela corte e não houve nenhum fato superveniente que pudesse alterar o posicionamento. De outra parte, aquelas preliminares alegadas durante a instrução processual penal, então essas eu farei uma referência mais detalhada.

Alexandre de Moraes

Fux tem sido visto, nos bastidores, como uma esperança aos apoiadores de Jair Bolsonaro no julgamento. Além de divergir sobre o caso ficar na Primeira Turma, o ministro criticou o número de versões dadas por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do político, em sua delação premiada. Ele também foi o único ministro da Turma a votar contra o uso da tornozeleira para o ex-presidente.

Ao analisar as preliminares, Moraes disse que pedidos para anular delação de Cid "beiram litigância de má-fé". Os advogados dos réus também criticaram as diferentes versões do tenente-coronel no acordo de delação premiada.

Com todo respeito, isso beira litigância de má-fé. [...] Ou beira total desconhecimento dos autos, porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, que pode ser mais ou menos correta, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em oito depoimentos, porque eram oito fatos diversos.

O julgamento da trama golpista foi retomado hoje com o voto de Moraes. Na sequência, os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Zanin proferem seus votos —há sessões na Primeira Turma previstas até sexta-feira (12).