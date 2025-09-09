Não há dúvida de que houve tentativa de golpe, diz Moraes

O ministro do STF Alexandre de Moraes disse, durante o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, de que "não há dúvida de que houve tentativa de golpe".
O que aconteceu
Segundo Moraes, o que se discute é a autoria dos fatos analisados e se os réus participaram deles. O ministro disse que o STF já reconheceu a "materialidade dos delitos" e citou as condenações dos envolvidos no 8 de Janeiro e os mais de 500 acordo de não persecução penal formalizados pela Corte.
O julgamento da trama golpista foi retomado hoje com o voto de Moraes pela condenação ou absolvição. Além de Jair Bolsonaro (PL), outros sete réus fazem parte do núcleo 1, identificado pela investigação como "crucial". A Primeira Turma do STF tem sessões marcadas para o julgamento até sexta-feira.
Moraes explicou diferentes entre tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito. As defesas dos réus afirmaram durante o processo que falta elementos na denúncia para permitir enquadrar o grupo nesses crimes. "No primeiro crime, não há a derrubada do governo eleito. No segundo crime [tentativa de golpe de Estado], o sujeito passivo é o governo Executivo, é o governo eleito. São coisas absolutamente diversas", disse.
O ministro usa um power-point durante a leitura de seu voto. Em um dos slides, o ministro mostrou as anotações encontradas pela PF do réu Augusto Heleno. "Não é razoável achar normal um general do Exército, general quatro estrelas, ministro do GSI [Gabinete de Segurança Institucional], ter uma agenda com anotações golpistas, uma agenda preparando execução de atos para deslegitimar as eleições, o Poder Judiciário e se perpetuar no poder", afirmou.
Esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, de abolição do Estado de direito. O que discute é a autoria, porque não há nenhuma dúvida, depois de todas as condenações e acordos de não persecução penal, de que houve uma tentativa de golpe e organização criminosa que gerou dano ao patrimônio público.
Alexandre de Moraes
Os réus do "núcleo crucial"
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
- Almir Garnier, almirante e ex-comandante da Marinha;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança do Distrito Federal;
- Augusto Heleno, general e ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional);
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
- Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa derrotada de 2022;
- Mauro Cid, tenente-coronel, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro
