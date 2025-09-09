Não há dúvida de que houve tentativa de golpe, diz Moraes

O ministro do STF Alexandre de Moraes disse, durante o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, de que "não há dúvida de que houve tentativa de golpe".

O que aconteceu

Segundo Moraes, o que se discute é a autoria dos fatos analisados e se os réus participaram deles. O ministro disse que o STF já reconheceu a "materialidade dos delitos" e citou as condenações dos envolvidos no 8 de Janeiro e os mais de 500 acordo de não persecução penal formalizados pela Corte.

O julgamento da trama golpista foi retomado hoje com o voto de Moraes pela condenação ou absolvição. Além de Jair Bolsonaro (PL), outros sete réus fazem parte do núcleo 1, identificado pela investigação como "crucial". A Primeira Turma do STF tem sessões marcadas para o julgamento até sexta-feira.