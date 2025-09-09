O que acontece com Alexandre de Moraes, que agora é persona non grata em BH

Tornar um indivíduo "persona non grata" é um recurso exclusivo de política externa; o termo foi apropriado das relações internacionais, onde existe aplicação prática. Este tipo de determinação só tem validade ao ser feita por Estados e países (e não por cidades).

Quando um país considera alguém uma "persona non grata", afirma que não quer se comunicar com ele. A recusa vale para comunicação pessoal ou virtual e não precisa de justificativa para ocorrer, mas é um sinal de rompimento das relações diplomáticas e, geralmente, ocorre diante de um grande desacordo entre países a respeito de tema sensível ou estratégico.

Qualquer membro que represente o corpo diplomático de um país ou órgão pode receber o "título". O termo vale para embaixadores, cônsules, encarregados de negócios, chefes de Estado e ministros de relações exteriores. A explicação foi dada pelo professor de relações internacionais da Faculdade Arnaldo Janssen, Vladimir Feijó, em matéria publicada pelo UOL em fevereiro de 2024.

O termo, que em latim significa "não é bem-vindo", está previsto na Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. A nomenclatura foi descrita no artigo 9 da convenção, que explica que o diplomata pode ser considerado persona non grata antes mesmo de chegar à nação que o condena.

Caso esteja em visita ao país, a "persona non grata" pode ser convidada a se retirar. A Convenção de Viena determina que o Estado acreditante pode "retirar a pessoa em questão" ou dar "por terminadas as suas funções na missão".

Se estiver fora do país, a persona non grata não tem autorização para entrar nele. Estas aplicações não valem, por exemplo, para o ministro Moraes. No entanto, o STF receberá em documento a moção de protesto da Câmara Municipal de Belo Horizonte.