O que acontece se Bolsonaro for condenado pelo STF esta semana?

A exigência de ao menos dois votos divergentes foi definida pelo STF em 2018. Advogado criminalista e especialista em processo penal pela Universidade de Coimbra, Juliano Callegari Melchiori explica que esse critério funciona como um "filtro": só se o argumento da defesa for relevante e houver divergência real entre os ministros é que o caso pode ser reexaminado pelo plenário.

Na prática, os embargos infringentes permitem que o caso saia do colegiado menor (a Primeira Turma) e seja avaliado pelo plenário do STF, formado pelos onze ministros. Segundo Raquel Scalcon, professora de direito penal na Faculdade de Direito da FGV em São Paulo, considerando casos recentes, também haveria a possibilidade de o caso migrar para a Segunda Turma, embora a hipótese seja menos provável.

Recurso já foi usado outras vezes. Em 2018, por exemplo, o STF rejeitou os embargos infringentes apresentados pela defesa do ex-deputado Paulo Maluf, condenado por lavagem de dinheiro, pois, na ocasião, houve apenas um voto divergente.

Outra opção não depende do placar da votação

Outra alternativa para a defesa dos réus em caso de condenação são os "embargos de declaração". Eles podem ser apresentados independentemente do resultado da votação.

Os embargos servem para apontar omissões, contradições ou passagens obscuras em determinada decisão. Nesses casos, o julgamento é feito pelo mesmo colegiado que decidiu pela condenação (no caso, a Primeira Turma do STF). "Uma contrariedade poderia ser alegada se, dentro do próprio voto, por exemplo, se diga uma coisa que parece que está em contradição com outra, então é possível recorrer a esse recurso para pedir que haja esclarecimento. Mas é um recurso que tem natureza complementar, não tem grande abrangência", explica Scalcon, da FGV.