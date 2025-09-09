Delação de Cid pode ser anulada por omissões? Advogada explica

Então aqui eu trago que uma omissão não necessariamente vai importar em consequências para o delator, se restar comprovado que ele não sabia ou não tinha condições de dizer que aquela informação era efetivamente relevante, talvez essas peças do quebra-cabeça tenham sido juntadas mais para frente. Juliana Bertholdi

Bertholdi diferencia omissões de mentiras e afirma que só omissões graves, que prejudiquem a Justiça, justificam penalidade mais dura ao colaborador.

A omissão por si só não é um fato tão grave quanto uma mentira, por exemplo, ou uma tentativa de, em alguma medida, modificar fatos ali para levar a Justiça a erro. No entanto, nós temos aqui uma situação muito delicada em medir o tamanho dessa deslealdade. Porque, não obstante a colaboração premiada não seja prova, seja meio de prova, se o voto aponta um defeito muito grave nessa colaboração premiada, a gente já pode entrar num espaço de discussão da validade dessa colaboração premiada. Juliana Bertholdi

Então esse apontar o defeito vai ter que ser realizado de uma maneira muito cuidadosa se nós efetivamente formos falar aqui em uma eventual penalidade para o Mauro Cid. Essa penalidade deveria vir, na minha leitura, se nós identificarmos que essa omissão importou em um prejuízo investigativo, ou importou na identificação de uma situação e que tentou levar a erro nesta omissão. Juliana Bertholdi

