Ordem dos votos no julgamento de Bolsonaro: veja sequência de ministros

Os votos do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) serão abertos hoje pelo ministro Alexandre de Moraes. Veja a ordem completa abaixo.

Qual a ordem dos votos no julgamento de Bolsonaro no STF?

Ministros começam a votar. O primeiro será Moraes, relator da ação penal, que se pronunciará sobre o mérito do processo, ou seja, se condena ou absolve os acusados e qual o tempo de cumprimento de pena. A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto da maioria de três dos cinco ministros da turma.

Depois de Moraes, os demais integrantes da turma vão proferir seus votos. A sequência será a seguinte: