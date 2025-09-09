'Pacote da impunidade quer carona no caso Bolsonaro', diz jurista

Só que de uns anos pra cá, os tribunais começaram a julgar esses processos e a se adaptar pra isso. Criaram posições pra juízes auxiliares que foram convocados de diversas regiões pra ajudar os ministros na instrução, na realização das audiências. E os tribunais se prepararam pra julgar. Márlon Reis, jurista

Segundo Reis, mesmo com pressões para desmontar instrumentos de controle, o Supremo pode barrar projetos que enfraqueçam a Lei da Ficha Limpa, considerada referência no combate à corrupção.

Além disso, houve um desmonte de parte significativa da lei de improbidade. E agora, recentemente, eles simplesmente estão trabalhando para desmontar a Lei da Ficha Limpa. Eu só não estou dando isso como um fato, apesar do Congresso já ter concluído o julgamento, porque o projeto que saiu de lá é tão absolutamente ruim e mal feito do ponto de vista técnico e constitucional, que estou convencido de que vamos derrubá-lo no Supremo. Márlon Reis, jurista

'Anistia não vale para golpista', diz Marlon Reis sobre STF e Bolsonaro

Marlon Reis ressaltou que o STF veda anistia para crimes graves, como tentativa de golpe, e que a Constituição protege vítimas, não perseguidores, enquanto o Congresso discute projetos para beneficiar envolvidos nos atos de 8/1.