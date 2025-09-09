PF investiga suspeito de perseguir deputada Silvye Alves e senadora Soraya

Homem enviou fotos íntimas e mensagens de cunho sexual para Silvye Alves e Soraya Thronicke. Em nota, a assessoria de imprensa da deputada federal informou que não foi avisada sobre a operação da Polícia Federal, mas confirmou que Silvye sofreu importunação sexual por parte do alvo da PF. "A informação foi repassada pelo delegado da Polícia Legislativa Federal responsável pela identificação do suspeito na época. A deputada Silvye Alves deve pronunciar sobre o caso ainda hoje pelas redes sociais", diz nota enviada ao UOL.

Deputada diz que se sente aliviada com a investigação, mas espera que homem seja preso. "Acho que esse tipo de abuso e assédio sexual mexe muito com o psicológico da gente, especialmente por se tratar de um ambiente de trabalho, sério e restrito ao trabalho legislativo. O que a gente espera, não somente eu, é prisão, que sirva de exemplo para o Brasil", afirmou Silvye Alves.

Senadora lamentou que ao longo de seu mandato tem sido alvo frequente de crimes dessa natureza. Em nota, Soraya listou que ela e seus familiares sofrem também ameaças de morte desde o início do mandato. "Isso reflete atitudes sexistas e criminosas contra mulheres em cargos públicos", disse em nota.

O crime de stalking é definido como perseguição reiterada que ameaça a integridade da vítima ou invade sua privacidade e liberdade. Segundo a advogada criminalista Amanda Scalisse, "a mera curiosidade em redes sociais não configura infração penal, mas a prática deve ser persistente para se tornar crime".

Desde 2021, o stalking é crime no Brasil e pode levar à reclusão de 6 meses a 2 anos, além de multa. A pena aumenta em 50% se o crime for cometido contra crianças, idosos, mulheres ou envolver mais de um agressor.