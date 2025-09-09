Moraes põe Bolsonaro como líder da organização criminosa que tentou golpe

A partir desta live [em julho de 2021], já se verifica também a utilização do mecanismo, que ficou muito conhecido e utilizado por essa organização criminosa a partir do gabinete do ódio, as denominadas milícias digitais. Ou seja, a live era realizada para imediatamente, a partir de um complexo sistema de financiamento, produção e divulgação, com utilização de inúmeros robôs, inclusive, se divulgar essa desinformação de forma massiva para, realmente, atentar contra os Poderes constituídos.

Trecho do voto de Alexandre de Moraes

'Não há dúvida sobre tentativa de golpe'

No início de seu voto, Moraes afirmou que o STF já havia reconhecido que houve tentativa de golpe de Estado. Para justificar, o ministro citou as condenações dos envolvidos no 8 de Janeiro e os acordos de não persecução penal formalizados pela Corte. Segundo Moraes, o grupo acusado executou "atos preparatórios" de junho de 2021 até depois das eleições de 2022, culminando nos atos antidemocráticos em Brasília.

Esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, de abolição do Estado de Direito. O que discute é a autoria, porque não há nenhuma dúvida, depois de todas as condenações e acordos de não persecução penal, de que houve uma tentativa de golpe.