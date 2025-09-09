Por que ministros indicados por Bolsonaro não participam do seu julgamento?

Com a existência delas, não são todos os casos que são analisados por todos os integrantes do tribunal, conforme ocorre nos julgamentos em plenário. Vale destacar que todos os tribunais no Judiciário brasileiro são divididos em turmas, câmaras e seções por este mesmo motivo, não sendo esta uma condição especial do STF. Antonio Carlos de Freitas Júnior, advogado e CEO do escritório A.C. Freitas Advogados

Moraes se tornou relator do caso por regra de "conexão". O regimento interno da Corte prevê que, quando um ministro já conduz um inquérito, pode permanecer como relator de novos casos relacionados — mecanismo conhecido como "prevenção" ou "conexão". Foi o que aconteceu com Moraes, a partir do inquérito das fake news, aberto em 2019, como explica Marcelo Crespo, coordenador de direito da ESPM.

A partir desse inquérito, desdobramentos ficaram sob a relatoria dele. A investigação original passou a abranger temas como as milícias digitais, os atos antidemocráticos de 2020, os ataques de 8 de janeiro e, mais recentemente, a tentativa de golpe atribuída a Bolsonaro e aliados. Como todos esses fatos foram considerados conexos, foram anexados ao escopo do mesmo relator.

Não há uma regra que impeça um ministro do STF de julgar processos envolvendo o presidente que o indicou. O que existe são princípios e mecanismos para evitar conflito de interesse ou suspeição. O art. 145 do Código de Processo Civil, por exemplo, estabelece que um ministro pode declinar de julgar um caso se houver suspeição, ou seja, se existir interesse pessoal, amizade íntima, inimizade capital ou outra razão que comprometa a imparcialidade.

Também não há eleição para definir turmas. Quando um novo ministro ingressa no STF, normalmente este passa a ocupar a turma que seu antecessor integrava — é por isso que Kassio Nunes Marques não faz parte da Primeira Turma, que agora julga Bolsonaro. Ele substituiu o ex-ministro Celso de Mello, que era da Segunda Turma.

Caso de André Mendonça, no entanto, foi diferente. Como substituto de Marco Aurélio Mello, ele herdaria uma vaga na Primeira Turma, mas acabou na Segunda por uma redistribuição interna de turmas após a aposentadoria de Mello. Durante essa movimentação, o ministro Edson Fachin pediu para ocupar a vaga aberta na Primeira Turma, por exemplo.