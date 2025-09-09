Quando será o voto de Fux no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem no STF

O primeiro a votar foi Moraes. Relator da ação penal, ele se pronunciou nesta terça-feira (9) sobre o mérito do processo, ou seja, se condena ou absolve os acusados e qual o tempo de cumprimento de pena. A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto da maioria de três dos cinco ministros da turma.

Depois de Moraes, os demais integrantes da turma vão proferir seus votos. A sequência é a seguinte:

Flávio Dino; Luiz Fux; Cármen Lúcia; Cristiano Zanin;

Um pedido de vista do processo não está descartado. Pelo regimento interno, qualquer integrante da Corte pode pedir mais tempo para analisar o caso e suspender o julgamento. Contudo, o processo deve ser devolvido para julgamento em 90 dias.

Quais são as datas do julgamento?

Novas sessões terão data extra. Além das audiências nos dias 9, 10 e 12 de setembro, que já estavam marcadas, o ministro Alexandre de Moraes solicitou uma data extra, com duas novas sessões, que foi agendada para quinta-feira (11) por Cristiano Zanin.