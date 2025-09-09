Assine UOL
Política

Quando será o voto de Fux no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem no STF

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Luiz Fux durante julgamento da trama golpista
Luiz Fux durante julgamento da trama golpista Imagem: Rosinei Coutinho - 9.set.2025/STF

O ministro Luiz Fux, da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), será o terceiro magistrado a votar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Qual a ordem dos votos no julgamento de Bolsonaro no STF?

A expectativa é que Fux apresente seu voto nesta quarta-feira, mas não há confirmação. Isso porque a duração das manifestações de cada ministro pode variar e não há tempo determinado.

O primeiro a votar foi Moraes. Relator da ação penal, ele se pronunciou nesta terça-feira (9) sobre o mérito do processo, ou seja, se condena ou absolve os acusados e qual o tempo de cumprimento de pena. A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto da maioria de três dos cinco ministros da turma.

Depois de Moraes, os demais integrantes da turma vão proferir seus votos. A sequência é a seguinte:

  1. Flávio Dino;
  2. Luiz Fux;
  3. Cármen Lúcia;
  4. Cristiano Zanin;

Um pedido de vista do processo não está descartado. Pelo regimento interno, qualquer integrante da Corte pode pedir mais tempo para analisar o caso e suspender o julgamento. Contudo, o processo deve ser devolvido para julgamento em 90 dias.

Quais são as datas do julgamento?

Novas sessões terão data extra. Além das audiências nos dias 9, 10 e 12 de setembro, que já estavam marcadas, o ministro Alexandre de Moraes solicitou uma data extra, com duas novas sessões, que foi agendada para quinta-feira (11) por Cristiano Zanin.

Continua após a publicidade

Próximas sessões do julgamento:

  • 9/9 (terça), às 9h e às 14h
  • 10/9 (quarta), às 9h
  • 11/9 (quinta). às 9h e às 14h
  • 12/9 (sexta), às 9h e às 14h.

A duração do julgamento pode variar. Na fase de interrogatório, por exemplo, em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes reservou a semana toda para ouvir os réus, mas o processo acabou durando só dois dias. Tudo depende do tempo gasto em cada passo do rito de julgamento.

Na semana passada, houve as manifestações da acusação e da defesa. Na terça-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes fez a leitura do relatório e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos réus. Ainda no primeiro dia, as defesas começaram suas sustentações, que terminaram nesta quarta-feira (3).

Quem são os réus na ação penal?

São réus do núcleo crucial da trama golpista:

Continua após a publicidade
  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  6. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  8. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Quais são os crimes julgados?

Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

  1. Organização criminosa armada,
  2. Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito,
  3. Golpe de Estado,
  4. Dano qualificado pela violência e grave ameaça e
  5. Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

A suspensão vale para alguns crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

Continua após a publicidade

Assista ao terceiro dia de julgamento da trama golpista:

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.