Assine UOL
Política

Seis banheiros químicos pegam fogo na Esplanada durante julgamento no STF

Eduardo Militão
Do UOL, em Brasília
Siga UOL Notícias no

Seis banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios pegaram fogo no final da manhã de hoje em Brasilia, a cerca de dois quilômetros do STF (Supremo Tribunal Federal), onde ocorre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista.

O que aconteceu

Segundo integrantes das forcas de segurança ouvidos pelo UOL reservadamente, tudo leva a crer que foi um incêndio criminoso. A SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) determinou que uma perícia da Polícia Civil avalie o local do fogo para saber se o incêndio foi intencional. A reportagem esteve no local do incêndio enquanto os bombeiros ainda apagavam o fogo, no canteiro central da Esplanada, entre o Museu Nacional e o Setor de Autarquias Norte.

De acordo com os bombeiros, as chamas devem ter queimado por aproximadamente 15 minutos. Além disso, havia indícios de que o fogo começou na parte de cima dos banheiros químicos. Como as chamas se espalharam muito rápido, a suspeita é que foi usada gasolina e que o líquido foi colocado em todos os seis banheiros.

Banheiros químicos pegam fogo durante julgamento no STF
Banheiros químicos pegam fogo durante julgamento no STF Imagem: Eduardo Militão/UOL

O secretário-executivo da SSP-DF, Alexandre Patury, esteve no local logo após os bombeiros apagarem as chamas. Ele disse ao UOL que a Polícia Civil fará uma perícia e que câmeras de vigilância na Esplanada serão averiguadas. A Polícia Militar, que fazia a segurança do STF, se deslocou ao local com quatro viaturas.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.