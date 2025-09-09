Seis banheiros químicos pegam fogo na Esplanada durante julgamento no STF

Seis banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios pegaram fogo no final da manhã de hoje em Brasilia, a cerca de dois quilômetros do STF (Supremo Tribunal Federal), onde ocorre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista.

O que aconteceu

Segundo integrantes das forcas de segurança ouvidos pelo UOL reservadamente, tudo leva a crer que foi um incêndio criminoso. A SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) determinou que uma perícia da Polícia Civil avalie o local do fogo para saber se o incêndio foi intencional. A reportagem esteve no local do incêndio enquanto os bombeiros ainda apagavam o fogo, no canteiro central da Esplanada, entre o Museu Nacional e o Setor de Autarquias Norte.

De acordo com os bombeiros, as chamas devem ter queimado por aproximadamente 15 minutos. Além disso, havia indícios de que o fogo começou na parte de cima dos banheiros químicos. Como as chamas se espalharam muito rápido, a suspeita é que foi usada gasolina e que o líquido foi colocado em todos os seis banheiros.