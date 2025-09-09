SPTuris nega que bandeira dos EUA exposta na Paulista seja a mesma da NFL

"Bandeiraço" dos Estados Unidos foi exibido por apoiadores de Bolsonaro no meio da avenida Paulista. Os bolsonaristas exaltaram o presidente dos EUA após o governo americano aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro do STF e oficializar um tarifaço de 50% ao Brasil. Os manifestantes também levaram cartazes com frases em agradecimento a Donald Trump e pedindo impeachment de Alexandre de Moraes.

Ato reuniu 42.200 pessoas, segundo o Monitor do Debate Político, ligado a USP. De acordo com o levantamento, no momento de pico da manifestação havia entre 37.100 e 47.300 —no protesto de 7 de Setembro do ano passado, foram 45.400 apoiadores do ex-presidente presentes.

Deputados cobram investigação sobre origem da bandeira

Parlamentares pedem que PF investigue se bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro veio da NFL. Cobrança foi feita pelos deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Pedro Campos (PSB-PE) —ambos são líderes de seus partidos na Câmara. Em suas redes sociais, Lindbergh declarou que a bandeira "não se trata de mera coincidência" e que ela é "praticamente idêntica à usada dois dias antes em evento da NFL em São Paulo".

Há indício de apoio logístico e/ou financeiro externo, bem como de submissão a governo estrangeiro -- práticas vedadas pela Constituição e que atentam contra nossa soberania. Eu e Pedro Campos acionamos a PF com notícia de fato para investigar a origem da bandeira e eventual participação logístico-financeira de ente estrangeiro. Defender o Brasil é defender a independência do nosso povo contra tutelas externas. Não aceitaremos que a celebração da nossa independência seja sequestrada para encenar submissão e conspiração contra a democracia.

Lindbergh Farias, deputado federal

Bolsonaristas minimizam ato

Deputados e vereadores bolsonaristas minimizaram a bandeira gigante dos EUA. Para o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), o objetivo significa um "agradecimento" ao país norte-americano pela preocupação com "a ditadura imposta ao Brasil". O vereador Adrilles Jorge (União) disse que a bandeira é um "sinal de patriotismo brasileiro" e citou a relação comercial, democrática e social com os EUA.