STF tem snipers e efetivo maior na 2ª semana de julgamento de Bolsonaro

Toda a equipe do tribunal está mobilizada. A segurança cancelou plantões e deixou todo o efetivo e reforços de prontidão.

A segurança conta ainda com uma equipe de snipers em conjunto com a PF (Polícia Federal). O grupo de oito atiradores de elite fica de prontidão em local não revelado no tribunal e pode ser acionado para eventuais emergências.

Drones, cães farejadores e câmeras também em ação. O STF montou uma "operação de guerra" para os dias do julgamento, com equipes de segurança interna atuando com drones, alé de varreduras diárias de cães farejadores na área externa do tribunal e nas Turmas.

Agentes dentro da sala de julgamento. Na sala onde acontece o julgamento, pelo menos 12 seguranças armados acompanham a sessão. O secretário de Segurança do STF, Marcelo Schettini, também acompanha o evento de dentro, em contato constante com a equipe.

Equipes dos ministros também estão atuando em tempo integral. Segundo a reportagem apurou, até a escala das equipes que atuam diretamente com os ministros foi alterada, com carga maior de horas por dia.