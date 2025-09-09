'Vamos respeitar o STF, mas não concordamos', diz defesa de Bolsonaro

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Celso Vilardi, disse que não concorda com os votos dos ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes no julgamento de hoje, mas que vai respeitar a decisão do STF.

O que aconteceu

"Discordamos da análise de mérito, mas vamos aguardar o prosseguimento do julgamento", disse Vilardi. Ele e Paulo Cunha Bueno, que integram a defesa de Bolsonaro, falaram brevemente com jornalistas após a sessão de hoje.

Para o advogado, as questões preliminares foram "pouco desenvolvidas". Nos votos de hoje, Moraes e Dino rejeitaram os argumentos das defesas sobre a nulidade da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e a incompetência da Primeira Turma para julgar o caso.