'Voto de Dino reforça amparo constitucional', diz professora

O Flávio Dino mostra, historicamente, o quanto no Direito brasileiro não temos a menor possibilidade de ter anistia para esses casos. Ele cita a Constituição e fala sobre uma série de crimes, inclusive terrorismo, crime hediondo, tortura, em que você não pode ter graça, anistia e que são inafiançáveis. Isabela Kalil, professora da FESPSP

Segundo Kalil, o recado de Dino não se limita ao Judiciário, mas também mira o Congresso e a sociedade, ao afirmar que o STF apenas aplica leis já aprovadas e respaldadas pela Constituição.

Não é só o voto em si ou uma defesa de uma posição dele como juiz. Ele fala para a sociedade brasileira e para o mundo que o que o STF está fazendo tem amparo. Essa legislação não foi a Suprema Corte que inventou, não foram os juízes que criaram, não é algo que saiu da cabeça dos juízes. Isso foi feito e aprovado pelos legisladores e tem amparo inclusive constitucional.

É a defesa de tudo que está acontecendo aqui com um recado muito explícito também para alguns legisladores que já sinalizam que tudo que está acontecendo na Suprema Corte pode não ter validade, o que seria completamente inconstitucional e já reforçado pelo ministro Flavio Dino. Isabella Kalil, professora da FESPSP

'Voto não demoniza Forças Armadas', avalia Márlon Reis

Flávio Dino separou o julgamento dos envolvidos em tentativa de golpe de qualquer ataque às Forças Armadas, avalia o jurista Márlon Reis, que também destacou a independência do STF diante de pressões externas.