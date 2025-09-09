Dino vota por condenar Bolsonaro e demais réus, mas diverge sobre penas

Flávio Dino, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), votou hoje pela condenação de Jair Bolsonaro (PL) e demais réus do núcleo crucial da trama golpista por tentativa de golpe e outros crimes. Porém, ele defendeu penas diferentes para cada um deles.
O que aconteceu
Ministro seguiu entendimento de Alexandre de Moraes, relator do caso, que também votou pela condenação.
Mas afirmou que "níveis de culpabilidade são diferentes" entre os réus. Para ele, Bolsonaro e o general Walter Braga Netto tiveram "papel dominante" e devem ter punição diferente da dos generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira e do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). Os três, disse, tiveram atuação de menor importância. "Dosimetria não é matemática", falou Dino.
Advogado de Bolsonaro diz que "questões preliminares foram pouco desenvolvidas". Celso Vilardi falou que discorda dos votos de Dino e Moraes, mas que vai aguardar o prosseguimento do julgamento.
A defesa de Heleno lamentou o voto do ministro. "Fico feliz que ele tenha ouvido nossa tese de redução de pena, mas era uma tese subsidiária", afirmou Matheus Milanez. Ele disse que o pedido principal da defesa era pela absolvição e que estava contando com isso no voto de Dino.
Dino também defendeu que os crimes pelos quais os réus são julgados não são passíveis de anistia. Especialistas consultados pelo UOL já manifestaram entendimento parecido com o do ministro. Dino lembrou que a legislação mais recente, que tipifica os crimes de tentativa de golpe e de abolição violenta do Estado democrático de Direito, foi aprovada pelo Congresso. Foi um recado a Bolsonaro e aliados, que defendem a votação, pelo Legislativo, de uma proposta de lei para perdoar os envolvidos na tentativa de golpe. Do outro lado, a base do governo Lula se movimenta para que isso não aconteça.
Esse diploma que o Congresso nos entregou para aplicar é consentâneo com toda essa história do direito constitucional, com as construções vigentes no nosso país há mais de um século.(...) Esses tipos penais são insuscetíveis de anistia, de modo inequívoco. Nós tivemos já muitas anistias no Brasil, certas ou não, não nos cabe esse juízo, nós não somos o tribunal da história, nós somos o tribunal do direito positivo aos fatos concretos existentes.
Flávio Dino, ministro do STF
"Esse não é um julgamento excepcional", disse Dino. Segundo ele, o processo em questão está submetido às mesmas regras que qualquer no STF ou em outro tribunal do país. Em uma referência implícita às sanções impostas pelos EUA em razão do julgamento, o ministro disse que ameaças de governos estrangeiros e outros fatores não interferem na decisão a ser tomada pelos ministros.
Tradição constitucional brasileira não é "tirânica", disse Dino. A escolha do termo foi uma alusão à fala de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em ato no último domingo. No ocasião, o governador de São Paulo classificou as ações de Moraes como "tirania". "O Supremo não é composto por juízes que querem praticar vingança ou que sejam ditadores", rebateu Dino.
"Provas orais me parecem absolutamente compatíveis com as provas nos autos", afirmou Dino. Com isso, o ministro externou o entendimento de que as informações trazidas na delação premiada de Mauro Cid foram corroboradas por dados reunidos ao longo da investigação. A defesa de Braga Netto pediu que o acordo fechado pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro fosse invalidado em função de omissões e contradições.
Para Dino, não há irregularidade no fato de Moraes ser um dos ministros a julgar o caso. Ele citou que uma mudança regimental do STF, anterior ao caso em julgamento, já havia definido que processos ligados ao 8 de Janeiro ficariam com a Primeira Turma, e nenhum ministro da Segunda Turma pediu para mudar de colegiado.
Dino afirmou não ver cerceamento de defesa no caso. Além disso, elogiou a velocidade com a qual o processo correu e defendeu o trâmite no STF devido ao fato de os crimes terem sido cometidos quando os réus ocupavam cargos com foro privilegiado. Todos os pontos foram motivo de reclamação pelas defesas em diferentes momentos.
"Não considero que nós tivemos, no caso, meros atos de preparação, e sim atos executórios", disse Dino. Segundo ele, a tentativa de golpe de Estado já é um crime por si, e a investigação reuniu evidências de que ela aconteceu. Defesas como a de Bolsonaro argumentaram que eventos como esboços e conversas não configurariam o cometimento do crime.
"Este julgamento não é o julgamento das Forças Armadas", afirmou ministro. Mas ressaltou que "não é normal" que, "a cada 20 anos", o Brasil sofra "eventos de tentativa ou de ruptura do tecido constitucional". O ministro defendeu que todas as instituições do Estado se mantenham "isenta e apartidárias".
Ministro citou religião e igrejas para rebater argumentos de defesas de que não havia intenção de se promover protestos violentos, como o ocorrido no 8 de Janeiro. "Creio que, se você está com intuito pacifista, e você tem uma irresignação, você vai à missa, vai ao culto, ou, quem sabe, até acampa na porta da igreja. "
Ministro ainda ironizou o fato de acampamentos terem ocorrido nas portas dos quartéis."E eu sei que se reza nos quartéis, mas, sobretudo, nos quartéis, há fuzis, metralhadoras, tanques. Então, a violência é inerente a toda a narrativa que consta dos autos."
Relator votou por condenação
"Não há dúvida sobre tentativa de golpe", disse Moraes. Seu voto citou a reunião com chefes das Forças Armadas, os ataques ao STF em discursos públicos e outros eventos como "atos preparatórios" para o cometimento do crime. Em diversos momentos, Moraes apontou Bolsonaro como "líder da organização criminosa".
No voto, o ministro disse que juiz não deve ser "samambaia jurídica" e defendeu sua conduta no caso. O relator negou pedidos que visavam a anulação da delação de Cid e do processo como um todo. Além disso, rebateu críticas pelo número de perguntas feitas e outras posturas adotadas ao longo do processo.
Relator votou por condenação de Bolsonaro e demais réus por tentativa de golpe e outros crimes. Diplomado deputado federal no fim de 2022, Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, foi poupado dos crimes relacionados ao 8 de Janeiro em razão de imunidade parlamentar. A leitura do voto por Moraes durou cinco horas.
Fux pediu que não haja intervenções durante a leitura de seu voto. Apontado como um ministro menos alinhado do que os outros a uma possível condenação de Bolsonaro, o ministro fez a solicitação após Dino interromper o voto de Moraes.
Ainda faltam os votos de Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Três votos formam maioria na Primeira Turma. O tempo de pena de cada réu será definido ao final do julgamento nos casos em que houver condenação. A Turma deve separar o último dia de julgamento para isso.
Defesa do ex-presidente deve pedir que ele cumpra a pena em casa, caso condenação se confirme. O pedido, após todas as tentativas de recurso se esgotarem, deve se basear em questões de saúde. Aliados de Bolsonaro estimam que uma eventual prisão dele só aconteceria em novembro.
