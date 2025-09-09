Dino vota por condenar Bolsonaro e demais réus, mas diverge sobre penas

Advogado de Bolsonaro diz que "questões preliminares foram pouco desenvolvidas". Celso Vilardi falou que discorda dos votos de Dino e Moraes, mas que vai aguardar o prosseguimento do julgamento.

A defesa de Heleno lamentou o voto do ministro. "Fico feliz que ele tenha ouvido nossa tese de redução de pena, mas era uma tese subsidiária", afirmou Matheus Milanez. Ele disse que o pedido principal da defesa era pela absolvição e que estava contando com isso no voto de Dino.

Dino também defendeu que os crimes pelos quais os réus são julgados não são passíveis de anistia. Especialistas consultados pelo UOL já manifestaram entendimento parecido com o do ministro. Dino lembrou que a legislação mais recente, que tipifica os crimes de tentativa de golpe e de abolição violenta do Estado democrático de Direito, foi aprovada pelo Congresso. Foi um recado a Bolsonaro e aliados, que defendem a votação, pelo Legislativo, de uma proposta de lei para perdoar os envolvidos na tentativa de golpe. Do outro lado, a base do governo Lula se movimenta para que isso não aconteça.

Esse diploma que o Congresso nos entregou para aplicar é consentâneo com toda essa história do direito constitucional, com as construções vigentes no nosso país há mais de um século.(...) Esses tipos penais são insuscetíveis de anistia, de modo inequívoco. Nós tivemos já muitas anistias no Brasil, certas ou não, não nos cabe esse juízo, nós não somos o tribunal da história, nós somos o tribunal do direito positivo aos fatos concretos existentes.

Flávio Dino, ministro do STF

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

"Esse não é um julgamento excepcional", disse Dino. Segundo ele, o processo em questão está submetido às mesmas regras que qualquer no STF ou em outro tribunal do país. Em uma referência implícita às sanções impostas pelos EUA em razão do julgamento, o ministro disse que ameaças de governos estrangeiros e outros fatores não interferem na decisão a ser tomada pelos ministros.