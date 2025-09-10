Só 10% dos presos do 8/1 continuam detidos, em meio à pressão por anistia

O STF já condenou ao menos 638 pessoas. Destas, 279 foram punidas por crimes considerados mais graves, como a depredação do patrimônio tombado, e 359 por crimes menos graves, como os de incitação ao crime e de associação criminosa. Dados foram consolidados até agosto deste ano.

Acordos foram oferecidos somente para as pessoas acusadas de crimes menos graves. As proposta foram feitas pela PGR (Procuradoria-Geral da República) para quem estava acampado no quartel-general do Exército em Brasília, mas sem provas de que tenham participado da tentativa de golpe de Estado, de obstrução dos Poderes da República nem de dano ao patrimônio público.

Todos os condenados terão de arcar com a indenização por danos morais coletivos proposta pela PGR. Valor total de indenização é de R$ 30 milhões a serem divididos entre todos os que forem condenados pelos crimes mais graves, independentemente da pena deles.

Até o momento, STF solicitou a extradição de 61 pessoas. Pedidos são encaminhados a autoridades de países estrangeiros via Itamaraty.

Com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, proposta de anistia voltou a ser debatida. A proposta, elaborada por bolsonaristas, coloca todos os investigados desde 2019 no inquérito das fake news, passando pelos condenados pelo 8 de Janeiro, quem esteve nos acampamentos golpistas na frente dos quartéis do Exército pelo país e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), acusado de atentar contra a soberania nacional ao atuar nos EUA por sanções ao Brasil e ao Judiciário. Texto, que é considerado inconstitucional, não foi formalmente protocolado.