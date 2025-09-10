PL aposta na Câmara para salvar Ramagem se ele for condenado pelo STF

O PL tem esperança de que a Câmara salve o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), réu no núcleo crucial no julgamento por tentativa de golpe de Estado. Os dois ministros do STF que apresentaram seus votos nesta terça-feira (9) o fizeram pela condenação do parlamentar.

O que aconteceu

Caciques do PL apostam no corporativismo. Eles esperam que o caso seja avaliado pelos demais deputados, que salvariam o mandato de Ramagem e o livrariam da prisão.

O partido não informou qual caminho seguirá. Mas, até o momento, está conseguindo preservar o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), apesar de ela ter sido condenada à perda de mandato pelo STF, além de a dez anos de prisão, por contratar um hacker para invadir o sistema do Judiciário e inserir um mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes.