Política

PL aposta na Câmara para salvar Ramagem se ele for condenado pelo STF

Felipe Pereira
Do UOL, em Brasília
Dois ministros já votaram pela condenação de Ramagem
Dois ministros já votaram pela condenação de Ramagem Imagem: Zeca Ribeiro - 27.mai.2025/Câmara dos Deputados

O PL tem esperança de que a Câmara salve o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), réu no núcleo crucial no julgamento por tentativa de golpe de Estado. Os dois ministros do STF que apresentaram seus votos nesta terça-feira (9) o fizeram pela condenação do parlamentar.

O que aconteceu

Caciques do PL apostam no corporativismo. Eles esperam que o caso seja avaliado pelos demais deputados, que salvariam o mandato de Ramagem e o livrariam da prisão.

O partido não informou qual caminho seguirá. Mas, até o momento, está conseguindo preservar o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), apesar de ela ter sido condenada à perda de mandato pelo STF, além de a dez anos de prisão, por contratar um hacker para invadir o sistema do Judiciário e inserir um mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes.

Em vez de cassar o mandato, a Câmara abriu um processo de cassação, que anda lentamente. O PL quer derrubar a cassação e insiste que a decisão de prendê-la precisa ir a plenário.

No momento, o processo encontra-se na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Havia previsão de votação em agosto, mas setembro se aproxima da metade, e nada ocorreu. Relator do caso, Diego Garcia (Republicanos-PR) não entregou seu parecer. Também falta ouvir a deputada e as testemunhas indicadas por ela.

A primeira testemunha prestará depoimento nesta quarta. Trata-se de Walter Delgatti, hacker recrutado pela deputada para inserir o mandado falso contra o ministro do STF. Se passar pela CCJ, o caso segue para o plenário.

O ministro Flávio Dino minimizou a participação de Ramagem na tentativa de golpe
O ministro Flávio Dino minimizou a participação de Ramagem na tentativa de golpe Imagem: Luiz Silveira/STF

Particularidades do caso Ramagem

No julgamento no STF, o deputado responde por três crimes, enquanto os demais réus respondem por cinco. Isso acontece porque, no caso dele, a Câmara aprovou a chamada suspensão de ação penal relativas a dois crimes, que teriam ocorrido depois da diplomação, em 8 de janeiro de 2023.

Ações por dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado foram suspensas. Ele só poderá responder por elas depois que seu mandato terminar.

Os três crimes pelos quais o ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) ainda é julgado no STF são:

  • Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito;
  • Participação em organização criminosa;
  • Tentativa de golpe de Estado.

Dino minimiza atuação de Ramagem

O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de Ramagem. Ele não fez distinção entre a participação dele e dos outros sete réus julgados nesta fase.

Flávio Dino foi menos rigoroso. Ele também votou pela condenação, mas declarou que "há uma participação de menor importância" por parte de Ramagem, o que pode impactar da definição de penas diferenciadas. O ministro acrescentou que o deputado deixou o governo Jair Bolsonaro em março de 2022.

