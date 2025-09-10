Bolsonaro pode ficar todo o período do julgamento em casa, sem ir ao STF?

A ausência do réu também não pode ser usada como argumento contra ele. Para Jaime Fusco, isso violaria o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII da Constituição. Ele explica que os ministros devem decidir com base nas provas e nas teses das partes, conforme o artigo 371 do Código de Processo Civil, que permite o chamado "livre convencimento motivado" — ou seja, a decisão deve ser fundamentada, mas não depende da presença física do réu.

Garantia da ampla defesa está no trabalho dos advogados. Segundo Fusco, que também é especialista em segurança pública, o que garante o contraditório é o pleno acesso dos advogados às provas e a possibilidade de argumentar em todas as etapas do processo. "Desde que tenha sido assegurada sua defesa técnica, não há qualquer irregularidade", afirma.

Precedentes confirmam legalidade da ausência. Villar cita o julgamento da Ação Penal 470, o caso do Mensalão, ocorrido entre 2012 e 2013, como exemplo de réus que foram julgados a distância. Ela lembra que houve condenações e absolvições com base nas provas dos autos, mesmo sem a presença de todos os acusados no plenário.

Leitura da sentença pode ocorrer mesmo sem o réu presente

Maioria dos juristas consultados afirma que, mesmo na leitura da sentença, a presença do réu não é obrigatória, se a defesa técnica estiver presente. Villar confirma: "Não há ilegalidade se a leitura da decisão for feita na ausência do acusado, desde que seu defensor esteja presente e ciente de todos os atos". O criminalista Antonio Gonçalves, no entanto, vê uma exceção: "Não é comum a leitura da sentença sem o réu. Embora não seja ilegal, a presença é recomendável nesse momento final".

Ausência não anula o julgamento. O criminalista Petter Ondeza conclui que o julgamento segue o devido processo legal mesmo sem o acusado no plenário. "O que assegura a legalidade é o respeito ao contraditório e à ampla defesa, não a presença física do réu", afirma. Gonçalves concorda e acrescenta: "O sistema jurídico brasileiro preza pelo conteúdo dos atos processuais, e não por formalismos teatrais. O foco deve estar na substância do julgamento, não na encenação".