'Brasil é nosso', diz manifestante que ajudou a estender bandeira dos EUA

Já o movimento Juntos se define como "nem de direita, nem de esquerda". Segundo site oficial, o movimento defende "uma nova Constituição" por considerar que as "mazelas" do país se devem à Constituição de 1988.

O integrante é o empreendedor Gildailton Almeida, de Vinhedo (SP), que possui uma empresa de logística e transporte.

Almeida relata que, na esquina da avenida Paulista com a alameda Casa Branca, duas senhoras vestindo camisetas do Brasil e um rapaz de camiseta preta pediram ajuda para carregar um material.

"Dois amigos e eu fomos, descemos a rua para ir buscar —e foi aí que vi que não eram bandeiras pequenas, mas uma gigante, no porta-malas de um Citroën. Ajudei a estender a bandeira, fiz reels, postei no Instagram. Mas não sei quem eram eles", conta.

Num dos posts, já deletado, ele cita "vídeos que flagraram a gente hasteando a bandeira dos Estados Unidos".

"Pra mim, isso representa que a gente tem que lutar pela nossa liberdade. Seja a favor ou contra o presidente, o importante é ter a democracia e a liberdade de se expressar. O Brasil é nosso!", escreveu na legenda.