Carla: Fux faz voto cansativo até para ministros; Cármen deve rebatê-lo

Com os votos de Alexandre de Moraes e Flávio Dino já dados pela condenação do Jair Bolsonaro (PL) e de outros réus do "núcleo crucial" da trama golpista, cresce a expectativa pelo voto da ministra Cármen Lúcia, que pode formar maioria contra o ex-presidente, aponta a colunista Carla Araújo no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

A decisão de Cármen Lúcia é vista como central, já que são necessários três votos entre os cinco ministros para condenar o ex-presidente por tentativa de golpe, em julgamento com forte impacto político. Há a expectativa para que a ministra também faça um contraponto a Luiz Fux, que votou pela absolvição de Bolsonaro.