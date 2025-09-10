Assine UOL
Política

Como foi o voto de Fux para cada crime na trama golpista

Do UOL, em Brasilia e em São Paulo
Veja como Luiz Fux votou para cada crime de cada réu. Ele ainda só se manifestou para o delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), para o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e para o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mauro Cid

  • Organização criminosa armada - absolver
  • Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito - condenar em parte
  • Golpe de Estado - absolver
  • Dano qualificado pela violência e grave ameaça - absolver
  • Deterioração de patrimônio tombado - absolver

Almir Garnier

  • Organização criminosa armada - absolver
  • Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito - absolver
  • Golpe de Estado - absolver
  • Dano qualificado pela violência e grave ameaça - absolver
  • Deterioração de patrimônio tombado - absolver

Jair Bolsonaro

  • Organização criminosa armada
  • Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito
  • Golpe de Estado
  • Dano qualificado pela violência e grave ameaça
  • Deterioração de patrimônio tombado

