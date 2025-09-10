Deputados articulam amarrar anistia com votação do IR e pressionar governo

PL diz que vai apresentar destaques para retirar a taxação dos super ricos. Pelo relatório aprovado na comissão especial, será aplicada uma taxa mínima para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano. A alíquota terá aumento progressivo, podendo chegar a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano. A ideia, segundo parlamentares, está ganhando fôlego em outros partidos que têm alas de oposição ao governo, como o União Brasil, e que defendem a anistia.

Saída defendida por siglas do Centrão seria incluir a anistia na ordem do dia. Isso poderia fazer a oposição desistir de derrubar a compensação. O movimento pela votação do tema ganhou força com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado. A proposta conta com o apoio da Federação União Brasil - PP.

Líder do PL diz que foi abordado com a sugestão. Sóstenes Cavalcante afirmou ao UOL que não vai abrir mão de tentar derrubar a compensação do IR em troca de pautar a anistia.

Parte do Centrão não quer entregar isenção do IR "de bandeja" para o governo. A proposta é uma das principais pautas do governo Lula (PT) para melhorar a popularidade e disputar a reeleição em 2026. Embora seja consenso que ninguém vai votar contra o benefício, há interesse de algumas alas em deixar a conta da compensação "para o próximo governo".

Motta afirmou que "não há previsão nem de pauta, nem de relator" da anistia durante o julgamento. A oposição espera conseguir emplacar a urgência e o projeto na próxima semana, após a condenação ou absolvição de Bolsonaro.

Presidente da Câmara está pressionado por defensores e opositores da anistia. Aliados de Motta afirmam que há um grupo que incentiva a votação do projeto como forma de marcar posição perante ao Supremo, que, segundo esses parlamentares, interfere nas prerrogativas deles. Por outro lado, os conselheiros mais moderados alertam o chefe da Casa sobre os riscos de comprar uma briga com o STF.