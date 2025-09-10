Tese de Fux sobre competência de foro favoreceu Lula e o tornou elegível

Há pouco mais de quatro anos, em abril de 2021, uma discordância sobre a competência da 3ª Vara da Justiça Federal de Curitiba (PR), sob o comando do então juiz Sergio Moro, abriu caminho para anular todos os processos contra Lula e torná-lo elegível novamente.

À época, o plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) sustentou a decisão individual do ministro Edson Fachin, que não viu correlação entre as denúncias contra Lula nas ações relativas aos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula com a Operação Lava Jato. Era esse fato apenas que mantinha o caso com Moro.

Segundo Fachin, as denúncias do Ministério Público Federal deveriam ser julgadas pela Justiça Federal do Distrito Federal. A decisão alterou todo o ritmo dos processos e liberou Lula a disputar eleições —diferentemente de Jair Bolsonaro, o petista estava impedido de concorrer pela Lei da Ficha Limpa, e não por abuso de poder econômico.