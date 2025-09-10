'Não se pode dizer que não aconteceu nada', disse Fux em março

Ao discursar a favor da aceitação da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, Fux disse que vivenciou as lutas pela democracia no Brasil. "Nós conquistamos a democracia entre lutas e barricadas. Vivenciei o quão difícil foi alcançarmos esse estágio civilizatório do Estado democrático de Direito e tudo o que se volta contra ele é repugnante e absolutamente inaceitável", afirmou

"Todos esses episódios contra a nossa democracia serão marcantes dia após dia. Por isso não se pode de forma alguma dizer que não aconteceu nada."

Fux chamou síntese de Moraes de "brilhante"

Diferentemente dos argumentos apresentados hoje, Fux afirmou à época que o relator do caso, Alexandre de Moraes, tinha feito uma "síntese brilhante" da denúncia ao esclarecer quem fez o que. "Isso é muito importante para nós analisarmos o que a lei determina, que é a autoria e a materialidade."

O ministro chegou a comentar que tinha a "absoluta certeza" de que, "se fosse em tempos pretéritos", a tentativa de golpe como crime consumado jamais seria caracterizado. "Mas a lei prevê e está cumprido o princípio da legalidade."

Por fim, Fux finaliza criticando quem classificou a denúncia apresentada pelo procurador-geral, Paulo Gonet, como inepta.