Daniela Lima: Fux se isola no STF, mas faz isso estrategicamente

Para Daniela Lima, o histórico recente do ministro reforça críticas sobre a coerência dele. Fux não questionou a competência do STF em decisões anteriores, aponta a jornalista.

O Fux que votou na aceitação da denúncia não suscitou lá atrás a questão de que o STF não devia ser o foro para análise dessa denúncia. Essas questões já haviam sido colocadas pela defesa e não foram suscitadas pelo ministro. Daniela Lima, colunista do UOL

'Solidariedade a Moraes é majoritária no STF', diz Daniela Lima

Daniela Lima relata clima de solidariedade majoritária a Alexandre de Moraes no STF após voto de Fux; ministros veem atitude como desleal e temem aumento de ameaças ao relator.

Dentro do Supremo, há uma sensação majoritária de solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, atacado não de maneira direta ou nominal, mas em diversos pontos do voto do ministro Luiz Fux de uma maneira que foi considerada desleal, não só ao Alexandre, mas à própria Corte por dois dos integrantes com os quais conversei hoje.