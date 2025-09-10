Fux compara 8/1 a manifestações de julho de 2013 e cita black blocs

Diferente das Jornadas de Junho, o 8 de Janeiro e os acampamentos em frente aos quartéis tinham teor golpista. Na ocasião, os manifestantes pediam intervenção militar e a permanência de Jair Bolsonaro no poder. Segundo as investigações da PF e a denúncia da PGR, havia conexão entre as manifestações e a trama golpista julgada hoje pelo STF.

Os protestos de julho começaram por conta do aumento das tarifas do transporte público. No entanto, resultaram em uma mobilização maior por todo o país, com a defesa de pautas de educação, saúde e contra a corrupção.

Fux relembrou vandalismo dos black blocs. Em 2013, grupos que adotaram essa prática depredaram lojas, bancos e veículos. O ministro citou o confronto entre manifestantes e forças policiais na Batalha da Consolação, em 10 de junho daquele ano, em São Paulo, e ataques à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e à Câmara Municipal do Rio.

Segundo o ministro, essas condutas "não possuem a mínima aptidão para produzir uma ruptura institucional." Fux afirmou ainda que não se cogitou imputar aos responsáveis os crimes previstos na antiga Lei de Segurança Nacional, que prevê a tentativa de mudar, com emprego de violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito.

Fux também fez um paralelo com os atos contra Michel Temer em 2016. "Diversos protestos ocorridos em novembro e dezembro daquele ano em Brasília culminaram em incêndios, devastação de bens privados, pichação de patrimônios tombados e violência praticada contra policiais por criminosos mascarados, portando faixas com dizeres fora o presidente então em exercício na época, Michel Temer."