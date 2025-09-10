Em voto de mais de 11 horas, Fux condena só Braga Netto e Mauro Cid

O ministro alegou que a Procuradoria-Geral da República não conseguiu delimitar todos os crimes atribuídos a cada um dos oito acusados nem comprovar a ocorrência dos mesmos. Neste caso, ressaltou que dúvidas devem sempre ser definidas em favor dos réus, já que ninguém pode ser punido por "cogitar".

Bolsonaro inocente

0:00 / 0:00

Sobre Bolsonaro, especificamente, Fux reiterou que o ex-presidente já não ocupava mais o cargo em janeiro de 2023 e que não tinha qualquer vínculo com os "manifestantes que ocuparam as sedes dos Três Poderes".

Do mesmo modo, afirmou que Bolsonaro não teve liderança nos ataques ao sistema eletrônico de votação, na organização de acampamentos nos quartéis ou na elaboração da "minuta do golpe" ou do "punhal verde-amarelo".