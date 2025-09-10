Fux vota hoje e pode selar condenação de Bolsonaro por golpe de Estado

O ministro Luiz Fux, da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), apresentará seu voto hoje, a partir das 9h, no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele será o terceiro magistrado a votar e já indicou divergências com Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

Ontem, Moraes e Dino votaram pela condenação de Bolsonaro e os outros sete réus por envolvimento na trama golpista de 2022.

Três votos formam maioria na Primeira Turma. Depois de Fux, votam Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Outras audiências estão marcadas para amanhã e sexta-feira.